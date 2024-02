OM : coups de tonnerre pour les avenirs de Longoria et Tessier !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que les rumeurs d'un départ en fin de saison se faisaient insistantes ces dernières semaines, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, présent ce mardi en conférence de presse en marge de la présentation de Jean-Louis Gasset, a assuré qu'il ne comptait pas jeter l’éponge de si tôt. "Je le disais dans les moments positifs et je le redis maintenant que la situation n'est pas celle qu'on veut. La crédibilité vient des résultats. Est-ce que je serai ici à l'avenir ? Oui, c'est ça que je souhaite et j'aime être ici. Beaucoup de personnes parlent de moi, me connaissent mais avec tout le respect que j'ai grandi depuis que je suis arrvé au club. Je me rends compte que beaucoup de gens parlent en mon nom et ne me connaissent pas."

Longoria veut vraiment rester à l'OM

Et d'après le compte X La Minute OM, toujours très bien informé sur l'actualité du club phocéen, l'Espagnol n'aurait, à l'heure actuelle, vraiment pas l'intention de quitter son poste de président. Annoncé comme son possible successeur en cas de départ, Stéphane Tessier, qui est le directeur administratif et financier du club depuis mars 2022, ne compterait, lui, pas devenir le nouveau président de l'OM.

