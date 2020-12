OM : Riolo dégoupille contre Eyraud et console les supporters

Ce matin, Jacques-Henri Eyraud était sur France Bleu pour une interview au cours de laquelle il a tenté de justifier ses paroles malheureuses largement diffusées sur les réseaux sociaux. On y voit le président de l'OM expliquer qu'il ne veut pas de salariés-supporters au sein du club car cela peut nuire au travail. Forcément maladroit quand on est à la tête d'une entité aussi passionnée que l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, les explications d'Eyraud n'ont convaincu personne. Et surtout pas Daniel Riolo, qui lui a volé dans les plumes sur RMC.

“Je suis effondré par autant de nullité”

"Je suis effondré par autant de nullité. je ne suis pas supporter de l’OM mais j’ai envie de les prendre dans les bras, de leur dire “Ça va passer les gars, un jour, il partira”. Les guignoleries sur le football, il avait déjà fait. Là, il a fait autre chose. A quel point il prend les employés pour des crétins finis… Genre, les mecs sont effondrés parce que l’équipe perd… Comment croire aussi peu au professionnalisme des gens ?”

“Ça veut dire que tu les prends pour des demeurés envahis par la passion. Il ne veut pas comprendre que le foot n’est pas une entreprise comme une autre. Il y a un paramètre passion, certes qu’il faut contrôler pour ne pas qu’il envahisse, mais qui est nécessaire. Et toin tu vas mépriser les salariés du club en disant qu’ils vont être nuls dans leur travail s’il y a des mauvais résultats… Mais sans déconner, moi cet homme, là, je ne peux pas…”