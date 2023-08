OM : Riolo dézingue Longoria et les supporters après le Panathinaikos

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'OM avait rendez-vous avec son histoire ce mardi soir. Les Olympiens devaient combler un but de retard face au Panathinaikos. Ils sont très bien partis, ouvrant le score après deux minutes et menant 2-0 à la pause. Mais ils ont plié en seconde période, encaissant un pénalty dans les arrêts de jeu et se faisant éliminer aux tirs au but (2-1, 3 t.a.b à 5). Après cette sortie aussi inattendue que dure à vivre, les réactions se sont multipliées, notamment de supporters de l'OM. Sur son compte Twitter, Daniel Riolo n'y est pas allé de main morte pour leur répondre.

Daniel Riolo est sidéré

Habitué aux polémiques, l'éditorialiste de l'After Foot a réagi à la perception du match par les supporters : « Je suis sidéré de voir autant de supp de l'OM dire que l'équipe a fait un gros match, match parfait blabla ! Mais quand tu gagnes 3/0 ou 4/0, alors c'est comment ? C'est quoi l'idée des supporters ? D'être aussi bidons que leur équipe ou quoi ? Faut être lucide et se taire : c'est une catastrophe ». Daniel Riolo a également fustigé les attentes olympiennes : « Les supporters de l'OM sont sérieux à dire qu'ils devaient mettre 5/6 buts ? Bah oui, alors mets-les et ferme-la ! L'efficacité, c'est quoi ? Le Mercato de malade, il est où ? Chialer sur l'arbitre, c'est encore pire. Oui, il y a une erreur, mais tu dois surmonter ça dans un tel match ». Une sortie musclée qui ne laissera pas insensibles les supporters marseillais...

