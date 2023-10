OM : Riolo fait une annonce retentissante sur l'avenir de Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Après s'être mis en retrait de son poste de président de l'Olympique de Marseille suite aux menaces proférées par les représentants des groupes de supporters lors de la fameuse réunion du 18 septembre dernier, Pablo Longoria a finalement décidé de rester à Marseille. Mais l'avenir de l'Espagnol demeurerait toujours incertain.

Riolo ne voit pas Longoria rester à l'OM la saison prochaine

Et d'après Daniel Riolo, Pablo Longoria ne devrait plus être le président de l'OM la saison prochaine. "Il y a cette réunion, ça se passe mal. Pablo Longoria appelle Marcelino, il lui raconte. Ils se font une réunion tard dans la nuit et à ce moment là, ils décident tous de partir. Tous décident de partir. Donc Marcelino, c’est le premier à dire : je m’en vais. Comme si ça arrangeait tout le monde. Je soupçonne que tout ne soit pas vrai dans le récit parce que c’est le fameux premier fusible que l’on saute pour voir si ça fonctionne derrière. Les autres voulaient visiblement aussi s’en aller. Javier Ribalta est parti, les autres y ont pensé. Longoria reste probablement parce que Frank McCourt a du lui dire que c’était la merde s’il partait tout de suite. Moi aujourd’hui, je ne mettrais pas du tout ma main au feu, je ne parierai pas que Longoria soit le président de l’OM l’an prochain. Là, c’est une phase de transition pour ne pas abandonner l’OM qui aurait dû retrouver un président. C’est comme ça que je le vois", a-t-il confié dans l'émission l'After Foot sur les ondes de RMC Sport.

Podcast Men's Up Life