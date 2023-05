OM : Daniel Riolo horrifié par les critiques sur la saison de Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Hier soir, l’OM s’est incliné à l’Orange Vélodrome face à Brest (2-1). Une défaite qui a fait beaucoup de mal aux amoureux du club olympien qui fêtaient les 30 ans du sacre en Ligue des Champions. Pas au rendez-vous sportivement malgré une “pyro partie“ le long du littoral marseillais et une magnifique ambiance, les hommes d’Igor Tudor subissent de nombreuses critiques de la part des supporteurs et des différents observateurs.

« C'est un échec, forcément. Avec la qualité qu'on avait cette saison, on aurait dû faire mieux », a affirmé hier Valentin Rongier. Un constat qui énerve Daniel Riolo qui tient à souligner le bilan des hommes de Tudor. Le consultant ne comprend pas l’acharnement autour de l’OM.

« Une fois que tu as dit que c'est un échec, il se passe quoi ? La seule analyse qui tient c'est : on a terminé second, cette année on fait troisième. Comment améliorer l'équipe ? On n’a pas été bon à domicile pourquoi ? Tudor a fait plus de points que Sampaoli l'an dernier, il faut quoi pour que les mecs soient contents ? Ce sont des débats à la con, il faut s’interroger sur les bonnes questions. Il y a de nombreux bons moments à retenir cette saison », a-t-il lancé dans l’After Foot sur RMC.