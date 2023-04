OM : Daniel Riolo met en garde Tudor et les Olympiens avant le sprint final

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

A neuf journées de la fin du championnat, l'OM n'est qu'à six longueurs du leader de la Ligue 1 et à égalité de points avec le 2e. Mais depuis le nul contre Montpellier (1-1) vendredi, c'est une atmosphère de crise qui entoure le club provençal. Parce qu'il n'a plus gagné au Vélodrome en championnat depuis le 14 janvier (3-1 contre Lorient... son adversaire ce dimanche) et parce que son jeu déçoit. Sur RMC, Daniel Riolo a fait l'analyse des maux marseillais et estimé qu'il y avait de l'espoir, à deux conditions : arrêter de se chercher des excuses et en finir avec les changements dans le onze de départ.

"Il ne faudrait pas que l’OM tombe dans une sale spirale"

« Il ne faudrait pas que l’OM tombe dans une sale spirale à faire des matches comme ils ont fait l’autre soir. Et surtout en se cherchant des mauvaises excuses comme ils l’ont fait au final. En semaine, on avait dit beaucoup de bien de Tudor. On avait lu son interview dans L’Équipe et on avait dit que c’était formidable. Après la 60e minute, il a mis son équipe type. Mais pourquoi avoir attendu ce moment-là ? Il a gâché toute une mi-temps avec cette équipe un peu expérimentale. Après, peut-être qu’il fallait qu’il fasse souffler quelques-uns comme Mbemba. Mais il n’empêche que ça plus les mauvaises excuses... Ce mauvais résultat contre Montpellier semble gâcher l’histoire et Lens me semble être dans une meilleure dynamique. »