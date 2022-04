OM : Riolo ouvre le débat sur l'importance de Payet et Milik

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Dimanche, l'OM n'a eu besoin que de 20 minutes pour se mettre à l'abri face à Montpellier (2-0). Un superbe déboulé d'Amine Harit avec une passe décisive délicieuse pour Bamba Dieng a abouti à l'ouverture du score à la 9e minute. Dix minutes plus tard, un mouvement collectif parti de la surface marseillaise s'est terminé par une faute sur Dieng après une talonnade inspirée de Gerson. Cengiz Ünder s'est chargé de transformer le pénalty (19e). Les 45 premières minutes de l'OM ont marqué Daniel Riolo qui, sur RMC, a rappelé que deux des vedettes attendues de l'équipe n'étaient pourtant pas là...

"J'aime quand ce sont les équipes qui proposent du jeu qui sont récompensées. En termes de football, on dit depuis le début de la saison que Rennes et Marseille sont les deux équipes qui nous font le plus plaisir. Déjà, tu constates dès le début que Payet-Milik, on en a fait des débats, disant qu'ils ne pouvaient pas jouer ensemble, que quand l'un joue, l'autre démarre sur le banc, mais ce soir, les deux ne sont pas là et je me demande si la première demi-heure de l'OM n'est pas une de leurs plus belles cette saison. Les passes, la verticalité, l'énergie qui est mise dans la rencontre... Les Marseillais ont le ballon, mais ils courent beaucoup plus que Montpellier, il y a une vraie générosité. Si Dieng est un peu plus habile techniquement devant, sur la première mi-temps, l'OM peut tourner à 3, 4-0."

Pour résumer Le journaliste de RMC Daniel Riolo a constaté que l'OM avait réalisé une très belle première mi-temps contre Montpellier (2-0) dimanche alors que Dimitri Payet était sur le banc et Arkadiusz Milik en tribunes. Comme quoi, il y a une vie sans eux !

Raphaël Nouet

Rédacteur