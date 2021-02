OM : Robin Leproux (ex-PSG) flingue la comparaison avec Jacques-Henri Eyraud

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Depuis que les ultras ont fait une descente à la Commanderie fin janvier, c'est la guerre avec Jacques-Henri Eyraud. Le président de l'OM a menacé de dénoncer la convention liant le club à ses associations de supporters pour l'occupation des virages du Vélodrome. Certains y ont vu une sorte de plan Leproux bis, du nom de l'ancien président du PSG qui avait dissous les groupes d'Auteuil et de Boulogne avant l'arrivée des Qataris. Mais l'intéressé a formellement contesté cette comparaison dans L'Equipe.

"Cela me gêne de voir mon nom accolé à cette nouvelle affaire"

“Il n’y a rien de comparable ! J’ai été confronté à une haine funeste et létale entre les virages Boulogne et Auteuil, et j’avais la responsabilité d’un club dans lequel il y a eu deux morts en trois ans. On était devenu un club raciste et violent, on ne pouvait même plus déplacer de supporters à l’extérieur, tous les clubs avaient peur de nous. Et je n’ai pas viré les ultras, j’ai juste suspendu leur abonnement pendant quatre mois.“

“On l’a oublié, mais on lisait qu’il fallait dissoudre le PSG, et on avait failli disparaître. Je ne veux pas commenter ce qui se passe à Marseille. Cela me gêne de voir mon nom accolé à cette nouvelle affaire de supporters.”