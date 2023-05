OM : Rodolphe Saadé a d'autres priorités que de racheter le club à McCourt

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si, à compter de la saison prochaine, la CMA-CGM sera le sponsor maillot principal de l'OM et remplacera Cazoo pour un contrat record dont le montant est confidentiel, Rodolphe Saadé n'ira pas plus loin à court terme avec le club et ce pour plusieurs raisons.

D'abord, parce que l'homme d'affaires franco-libanais préfère l'ombre à la lumière comme il l'a confié il y a peu à L'Orient – Le Jour : « Ce que mes parents nous ont inculqué, c’est d’être le plus discret possible et de montrer beaucoup d’humilité. À partir de là, j’ai tracé mon chemin et j’ai gardé ces valeurs familiales fortes basées sur le fait qu’on n’a pas besoin de se mettre en avant pour dire qu’on travaille. Le Libanais aime bien, en général, parler à haute voix en agitant les mains. Mais ce n’est pas mon style ».

Mais aussi et surtout parce qu'en temps que Marseillais, Rodolphe Saadé connait mieux que quiconque le climat autour de l'OM quand les résultats ne sont pas là et que ça chauffe pour le propriétaire. Il a pu l'observer du temps de feu Robert Louis-Dreyfus mais également depuis l'arrivée de Frank McCourt. Le siège de l'armateur étant basé à Marseille, Rodolphe Saadé redoute que la possible colère des fans olympiens ne se retourne vers la tour CMA CGM, l'un des fleurons de la ville et de sa société, au travers de dégradations en cas de mauvais résultats. En ce sens, le statut de sponsor lui convient très bien.