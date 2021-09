OM : Rongier désigne les points forts et faibles de l'équipe

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OM a frappé fort hier en s'imposant à Monaco (2-0). Car en plus de prendre les trois points, les Phocéens ont réalisé une très grande prestation, étouffant totalement leur adversaire, qui ne s'est procuré aucune grosse occasion, et frappant deux fois les montants en plus de ses buts (tous réalisés par Bamba Dieng). Pour Valentin Rongier, interrogé par Canal+, ce bon début de saison est la résultante de la tactique mise en place par Jorge Sampaoli.

"Je pense que le système perturbe les gens qui nous regardent et les équipes qui jouent contre nous. On arrive à s'adapter et changer notre système en fonction des équipes adverses. Monaco ne savait pas comment sortir sur nos joueurs, dans quelles zones aller et ça nous a permis de profiter des transitions et faire des différences. Ce qu'on fait sur ce début de saison est cohérent. On doit continuer à travailler sur certaines choses. Parfois on s'expose trop, c'est notre jeu qui veut ça. On prend du plaisir et c'est le plus important. C'est de l'effort physique et mental. C'est un système qui réclame beaucoup d'attention et si on a une demi-seconde de retard dans le placement et l'anticipation, ça nous coûte cher."

