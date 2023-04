OM : Rongier ne se considère pas comme le vrai capitaine marseillais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Avant la réception ce dimanche (20h45) de l'ESTAC, victoire des Marseillais 3-1, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier, a accordé un entretien au journal L'Equipe où il s'est longuement confié sur son rôle de capitaine.

"Payet est le vrai capitaine de l'équipe"

"Le capitanat, pour moi, c'est un comportement quotidien à avoir sur et en dehors du terrain : ma façon de parler à mes coéquipiers, ma façon de les soutenir, d'être positif, de leur dire aussi quand ça ne va pas. Je n'agis pas différemment parce que je suis capitaine à Marseille aujourd'hui. Ici, en revanche, il faut peut-être faire encore plus attention quand on s'exprime publiquement parce que tout est repris, scruté, analysé à l'OM", a déclaré l'ancien Nantais, qui considère que Dimitri Payet reste le vrai capitaine de l'équipe olympienne.

"Je m'entends très bien avec Dim, ça a facilité les choses. Il est conscient de la situation et je lui tire mon chapeau parce que même s'il est remplaçant, il est toujours avec nous, c'est le vrai capitaine de l'équipe."

Fabien Chorlet

Rédacteur