OM : Rothen charge encore Gasset et ne comprend pas pour Papin

Il en a remis une couche ! Déjà critique sur le choix de confier la fin de saison à Jean-Louis Gasset, Jérôme Rothen a de nouveau tiré sur le Montpelliérain ce mercredi sur RMC. "Je ne dis pas que Gasset est cramé mais il est un peu fatigué. En plus il ne vient pas pour être entraîneur, mais préparateur mental. Et quand Gasset est numéro un, il connaît des échecs. Il a un ratio négatif. Il n’a pas eu la réussite plus jeune, vous allez me dire qu’il va l’avoir à 70 ans ? Après une claque à la Coupe d’Afrique ? Vous allez me dire qu’il a la fraîcheur mentale pour permettre à l’OM de rivaliser avec les meilleures équipes ? » Des critiques qui occultent les résultats de Gasset à l'ASSE, notamment.

"Avec Gasset, l’OM acte que la saison est morte"

Et Rothen a aussi déploré que l'OM n'ait pas intronisé Jean-Pierre Papin. "Avec Gasset, l’OM acte que la saison est morte. Papin, on ne sait pas pourquoi, il n’est pas au niveau et vous avez plus de certitudes avec quelqu’un de 70 ans." Un avis bien tranché. Et bien tranchant...

