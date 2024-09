OM : Rothen vole dans les plumes du PSG pour Pernod-Ricard

Pernod-Ricard a fait volte face. Face à la vague de mécontentement des Marseillais, et aux critiques du Maire de la cité phocéenne Benoît Payan, la société de spiritueux a décidé de revenir sur son accord avec le PSG et de ne plus devenir partenaire du club de la capitale. Une affaire qui a fait réagir Jérôme Rothen sur RMC.

"Je dis bravo à Marseille d’avoir fait machine arrière"

"C’est quoi la prochaine étape, on va avoir Pastis 51 sur le maillot ?, s'est demandé l'ancien parisien. Ils sont beaucoup à travailler dans le sponsoring au PSG, il n’y en a pas un qui s’est opposé à cette collaboration en disant : "attention, c’est une marque marseillaise" ? Ils s’en foutent et à l’arrivée, ce sont les Marseillais qui font machine arrière parce que ça fait beaucoup de bruit. Je dis bravo à Marseille d’avoir fait machine arrière. Pas de Zidane à Paris, pas de Pastis à Paris!"