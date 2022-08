OM : Ruben Blanco brosse Pau Lopez dans le sens du poil mais le prévient sur leur concurrence

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Tout comme Jonathan Clauss, Luis Suarez et Nuno Tavares, Ruben Blanco a été présenté ce mercredi à la presse par l'Olympique de Marseille. Le gardien espagnol s'est notamment confié sur sa concurrence à venir avec son homologue, Pau Lopez, affirmant qu'il n'est pas venu à l'OM pour être une simple doublure.

"Je viens pour faire concurrence à Pau Lopez"

"Je suis un compétiteur, je viens faire concurrence sinon je n’aurais pas d’intérêt d’être ici. Pau est un très bon gardien mais je viens pour faire concurrence. J’ai joué contre lui en Liga et avec lui en sélection de jeunes en Espagne. Il m’a tout de suite écrit quand il a su que je venais, que je pouvais compter sur lui. Je le remercie car c’est ma première fois à l’étranger et il m’aide beaucoup à ce niveau-là."

📲 Suivez en direct la 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 de présentation de @Djoninho25, Rubén Blanco, Luis Suárez et @NunoTavares en direct sur notre chaine @TwitchFR 🎙 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 3, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur