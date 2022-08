OM : sa forme, ses ambitions, le coup de pouce d'Agoumé... les premiers mots d'Alexis Sanchez à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il n'est pas encore en top

"Je suis très content de l'accueil des supporters hier. Ca m'a surpris. J'espère leur rendre leur confiance. Concernant ma forme, je me suis bien entraîné avec l'Inter mais il me reste encore quelques petites choses à régler pour être au top de ma forme. Quand j'étais à l'Inter, Lucien Agoumé n'arrêtait pas de me parler de ce club. Il me disait que c'était le plus grand de France. Tout le monde veut y jouer. Quand il y a eu les contacts, je me suis dit pourquoi pas..."

Son positionnement favori

"La position que je prefère depuis le début de ma carrière, c'est surtout à droite ou à gauche, derrière deux attaquants. Mais je peux m'adapter à toutes les positions."

Il veut gagner un titre avec l'OM

"On m'a dit que c'était un club avec une grande histoire. Je sais que l'OM est le plus grand club français, le seul qui a remporté la Champions League. Ca fait dix ans que le club n'a pas remporté le titre, c'est un vrai défi pour moi de gagner quelque chose ici car c'est mon objectif partout où je joue. Je ne connais pas beaucoup mes nouveaux partenaires, j'en ai connu un à Arsenal mais on va apprendre à se connaître. Jouer la Champions League, c'est bien pour n'importe quel joueur. Mais partout où je vais, je veux gagner des titres, c'est mon objectif. Quand je suis arrivé à l'Inter, ça faisait aussi dix ans que le club n'avait pas été champion et on y est arrivés. Ici, c'est pareil. C'est surtout pour ça que je suis venu."

Il a bien aimé le premier match de l'équipe

"J'ai vu le match contre Reims. J'ai vu un championnat très intense, un gros pressing de l'OM. Je ne dis pas ça juste pour me faire bien voir des médias. J'ai trouvé l'effectif plutôt complet."