OM : Saliba veut passer une meilleure nuit après Galatasaray

Il le dit lui-même, « c'est à cause de moi qu'on fait match nul contre la Lazio. » Auteur d’une erreur défensive avec l'OM face à la Lazio qui a coûté le match nul (2-2), William Saliba souhaite se racheter face à Galatasaray ce jeudi à 18 h 45 en Europa League. En conférence de presse, le natif de Bondy n’a pas caché sa rage de rebondir. « J'ai très très mal dormi après et je n'ai plus envie que ça se reproduise. Je suis jeune, je risque de faire encore des erreurs, mais je vais essayer que ça arrive le moins possible. C'est sûr que j'ai à cœur de me racheter et d'aider mon équipe à remporter ce match. »