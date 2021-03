OM : Sampaoli a acté un renfort de caractère, un nouveau coup porté à Mandanda ?

Zapping But! Football Club OM - OL : les dix dernières confrontations à la loupe

En attendant la présentation officielle de Jorge Samapoli, son staff se met à jour. Après avoir dirigé son premier entraînement hier à la Commanderie, L’Équipe confirme que Jacques Abardonado a rejoint sa garde rapprochée sur une demande personnelle du technicien argentin.

« Défenseur rugueux et caractériel formé à l’OM, il a passé la majeure partie de sa carrière de joueur à Nice, avant de revenir à Marseille comme éducateur, rappelle le quotidien sportif. Il a géé la réserve pendant l’intérim du trio Larguet-Anziani-Flachez auprès de l'équipe première. Apprécié par les jeunes, maîtrisant l’espagnol, ‘Pancho se retrouvera dans la grinta de Sampaoli. »

Spinosi et Mandanda ne sont pas les meilleurs amis du monde

« Je trouve que c’est une très bonne idée. J’ai eu le plaisir de l’avoir, c’est un garçon adorable et vraiment pro-OM jusqu’au bout des ongles », se satisfait Rolland Courbis sur RMC Sport. Abardonado permettra par ailleurs à Sampaoli de s’appuyer sur des éléments qui sauront appréhender le club, lui qui connaît bien les U18 et la réserve. Autre membre bien connu du club phocéen à se rapprocher de Sampaoli : Laurent Spinosi.

L’ancien gardien de l’OM a retrouvé le costume après le départ d’André Villas-Boas et de son staff, début février. L’ancien portier, âgé de 58 ans, a entraîné les gardiens marseillais pendant près de dix ans (de 2004 à 2010 puis de 2012 à 2014) et connaît donc très bien le club... et Steve Mandanda, qi n’a pas dû accueillir cette nouvelle avec un franc sourire, L’Équipe rappelle en effet que les relations entre les deux hommes « ont été parfois ombrageuses dans le passé. » Ce n’est sans doute pas pour rien si Stéphane Cassard avait été privilégié par le champion du monde fut un temps et si un portier est déjà ciblé au mercato ?