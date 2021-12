OM : Sampaoli a eu une illumination à Nantes, Milik peut s'inquiéter

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Ce mercredi, l'OM a réalisé l'un de ses matchs les plus aboutis depuis longtemps sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Un résultat et une prestation qui ont ravi Jorge Sampaoli, l'Argentin étant particulièrement heureux en conférence de presse.

« Ça me remplit de joie de revoir cette version de l'OM, c'est la version que l'on aime, c'est la version que l'on construit. Ça m'a fait plaisir de voir ce jeu, on essaye de le mettre en place à chaque match. On savait que la rencontre serait difficile, sur un terrain difficile, face à une équipe agressive qui n'est facile pour personne. Je suis donc très content de ce résultat », a lâché Sampaoli.

Payet en pointe, Gerson meneur... Sampaoli a aimé son animation

El Peludo était notamment très satisfait du retour de Dimitri Payet en faux numéro 9 dans son animation offensive : « Avoir un meneur de jeu capable de jouer plus haut, dans cette position, ça nous permet d'avoir une supériorité au milieu de terrain. Ça nous apporte beaucoup de volume de jeu (…) Il était très bien. J'ai vu un joueur impliqué, un joueur engagé. Il a été notre fer de lance. Chaque match que joue l'OM, il apporte toujours sa contribution dans le jeu ».

Il faut dire que la montée d'un cran du Réunionnais a aussi donné plus d'espace à un Gerson enfin à son niveau : « Il a été très porté sur l'attaque, il s'est retrouvé souvent dans la surface de réparation adverse. Il a aussi récupéré des ballons et a été très actif. Quand il est comme ça, il peut nous apporter beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous avons parié sur lui ».

Reste que ces deux choix forts ont fait un grand perdant : Arkadiusz Milik, sur le banc au coup d'envoi et rentré en cours de jeu. Le Polonais réintègrera-t-il le onze samedi face à Brest au Vélodrome ou Jorge Sampaoli poursuivra-t-il dans son animation de la Beaujoire ?

