OM : Sampaoli à nouveau dans le viseur de Textor

Depuis le temps que John Textor tourne autour de Jorge Sampaoli, l'Argentin va finir par succomber. L'homme d'affaires américain voulait déjà recruter l'ancien entraîneur de l'OM au début de l'automne dernier, quand il cherchait un remplaçant à Laurent Blanc. Mais le Pelado sortait d'une expérience éprouvante à Flamengo et il n'a pas voulu replonger. Au final, Lyon a fini par miser sur Fabio Grosso, pour le résultat que l'on sait.

Botafogo a manqué son championnat carioca

Mais Textor a de la suite dans les idées. Et selon la presse brésilienne, il voudrait nommer Sampaoli à la tête de Botafogo. Le club de Rio vient de consommer un cinquième entraîneur en dix-huit mois. Il n'est que 5e du championnat carioca à deux journées de la fin. Sa qualification pour les quarts de finale ne fait aucun doute mais il ne semble pas en mesure de lutter avec Flamengo et Fluminense. Ambitieux, Textor voudrait que Sampaoli réveille l'équipe, qui s'était effondré en championnat brésilien la saison passée après avoir fait la course en tête pendant toute la première partie de saison.

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo… pic.twitter.com/G1nUUDU41d — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 22, 2024

