OM : Sampaoli a retourné Di Méco, optimiste avant le PSG

Il y a six semaines, au lendemain de la défaite à domicile contre Monaco (0-1), Eric Di Méco était comme tous les supporters de l'OM : dépité. Il expliquait qu'à son époque, Bernard Tapie serait descendu dans les vestiaires pour mettre un gros coup de pression à Jorge Sampaoli, accusé de tous les maux. L'ancien latéral gauche ne donnait d'ailleurs pas cher de la peau de l'Argentin. Mais un mois et demi et huit victoires consécutives plus tard, tout va mieux. Di Méco pense même que les Phocéens peuvent faire un coup au Parc des Princes demain. Et il est allé jusqu'à faire un petit compliment à Sampaoli...

« Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu’il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu’il y a peut-être un coup à jouer au Parc. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui a des individualités aussi fortes et notamment Mbappé, tu es obligé d’être sur la réserve. Mais j’ai l’impression que ce ne sont pas les Marseillais qui ont le plus à perdre. Ils ont un petit matelas sur les poursuivants et j’ai l’impression que c’est le match qui peut permettre aux Parisiens de finir correctement la saison. Parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien. J’aimerais être dans la position des joueurs de l’OM. Ils n’ont pas une grosse pression. L’effectif est bon et solide en ce moment, le collectif est fort. L’entraîneur progresse aussi à l’OM. »

🔵 L'entraîneur de l'OM a évoqué son plan de jeu lors du Clasico en conférence de presse #PSGOM #OM #TeamOM #Ligue1 https://t.co/cg53ZCRbiV — La Provence OM (@OMLaProvence) April 16, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur