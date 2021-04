OM : Sampaoli a réussi un tout de force avec Payet, les supporters sous le choc !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jorge Sampaoli est conscient que Dimitri Payet (34 ans) est un joueur pétri de qualités. Le nouvel entraîneur de l’OM, tout comme André Villas-Boas avant lui, n’a pas mis longtemps à se rendre compte que le milieu offensif est au-dessus du lot au niveau technique. Cela n’a pas empêché ce même Sampaoli d’en demander plus à son leader offensif pour les prochaines échéances.

Le message a semble-t-il été entendu. Ces derniers jours, les supporters de l’OM avaient en effet remarqué un regain de forme chez Payet, avec notamment un séchage en cours sur le plan physique. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme les impressions visuelles au sujet de l’ancien de l’ASSE et du FC Nantes.

« Certains ont compris le message et il est fréquent de voir Dimitri Payet effectuer du rab dans la salle de sport, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Le milieu offensif est très affûté après avoir eu un physique fluctuant sur les six premiers mois de la saison. » Cela demande désormais confirmation dans les performances sur le rectangle vert.

