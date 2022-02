OM : Sampaoli a titularisé un joueur blessé contre Nice !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Il y a une semaine pile poil, les supporters de l'OM avaient encore l'espoir de se rendre au Stade de France en mai pour remporter la première Coupe de France depuis 33 ans. Mais sur les coups de 23h, ces rêves avaient volé en éclats après que l'OGC Nice ait passé quatre buts à leur équipe (1-4). Après cette grosse déconvenue, la colère de tous s'est reportée sur Jorge Sampaoli, dont les choix ont été très critiqués, de William Saliba aligné au poste d'arrière droit à Dimitri Payet placé sur la gauche de l'attaque en passant par Leonardo Balerdi titularisé en défense centrale.

Au sujet de l'Argentin, on apprend ce mercredi qu'il est blessé depuis octobre. Selon L'Equipe, il ne s'agit pas d'une blessure musculaire. Elle ne l'empêche pas de jouer mais elle reste quand même handicapante, à tel point que le club comme le joueur envisageraient une opération en fin de saison. Cette nouvelle accentue un peu plus l'incompréhension autour des choix de Sampaoli à l'Allianz Riviera. Luan Peres aurait pu jouer dans l'axe et Kolasinac au poste de latéral gauche. Aligner un Balerdi blessé alors que les Aiglons misent beaucoup sur leur vivacité ressemblait à un suicide...