OM : Sampaoli annonce une bonne nouvelle pour Milik et une moins bonne pour Bakambu avant Montpellier

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La victoire contre le PAOK Salonique

"On a une bonne régularité, ce match, on aurait dû le gagner dès la première mi-temps. Mais en ce moment, je trouve qu'on a vraiment un beau foot offensif et c'est positif."

L'ambiance du Vélodrome

"La chose dont j'étais curieux, c'est le Vélodrome, voir cette ambiance, cette ferveur qui pousse les joueurs. Je l'ai vu et j'ai apprécié. Après Marseille est une ville qui vit de passion. C'est bien quand ça va bien, c'est plus difficile quand ça va moins bien, mais c'est ça avec les villes passionnées."

Le but de Payet

"Jen ai parlé hier puis avec Dimitri Payet à l'entraînement. C'était un but très dur à marquer et j'ai jamais eu l'occasion d'en voir un comme ça dans ma carrière. C'est l'idole de l'équipe qui a marqué et je pense que ça peut rentrer un peu plus dans la légende du club."

Guendouzi

"Il a une capacité à récupérer très vite. Mais il a aussi réussi à bousculer la hiérarchie, mais c'est aussi l'âme de l'équipe, il sent le foot. Il a progressé en général, pas forcément grâce à moi. Il a beaucoup mûri et il est sur la voie de devenir l'un des meilleurs milieux."

Le point médical

"Arkadiusz Milik est à la dernière étape de récupération, il s'est entraîné aujourd'hui. Cédric Bakambu a eu un coup au genou, on va devoir voir ça demain."

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #OMMHSC🎙



𝙈𝙖𝙩𝙩𝙚𝙤 𝙂𝙪𝙚𝙣𝙙𝙤𝙪𝙯𝙞 🇫🇷 et 𝙅𝙤𝙧𝙜𝙚 𝙎𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙞 🇦🇷 sont en direct sur notre chaîne @TwitchFR📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2022

Pour résumer Au lendemain de la victoire face au PAOK Salonique (2-1) en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, était présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Montpellier, en clôture de la 31e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur