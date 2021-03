OM : Sampaoli arrive avec un exploit retentissant dans ses valises

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

D'ici quelques jours, les supporters et surtout les joueurs de l'OM vont découvrir Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur qui va prendre le relais de Nasser Larguet, coach par intérim après le départ fracassant d'André Villas-Boas.

Les Marseillais ont dû attendre que Sampaoli termine la saison avec l'Atlético Mineiro avant de l'accueillir dans la cité phocéenne. Si Jorge Sampaoli n'a pas remporté de titres probants avec le club brésilien, cela ne l'a pas empêché de marquer l'histoire du club pour quelques temps.

En effet, le bilan statistique de Sampaoli lors des matchs à domicile est tout simplement le meilleur de l'histoire de l'Atlético Mineiro. Sur les entraîneurs qui ont dirigé le club au moins 10 rencontres, Sampaoli est tout simplement le coach qui totalise le meilleur pourcentage de victoire avec 84,1% de succès à la maison ! Nul doute que les supporters de l'OM signeraient tout de suite pour le même bilan au Vélodrome.

Jorge Sampaoli deixa o Galo sendo o técnico com o MELHOR APROVEITAMENTO de toda a história do Atlético jogando no Mineirão (considerando técnicos com + de 10 jogos no comando):



▪ Sampaoli: 84,1%

▪ Eduardo Amorim: 80,9%

▪ Ilton Chaves: 79,4%

▪ Barbatana: 79,1%



?￰゚モᄌ Atlético pic.twitter.com/O1w5V6fOYo