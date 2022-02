OM : Sampaoli attaqué à Marseille, Daniel Riolo sort de ses gonds !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que Jorge Sampaoli commence à être chahuté par certains fans de l'OM ne comprenant plus ses choix tactiques, Daniel Riolo s'est fendu d'un vibrant coup de gueule dans l'After Foot. Le consultant ne comprend pas l'attitude des Marseillais alors que le club phocéen est second de Ligue 1 et qualifié pour les 8e de finale de la petite Coupe d'Europe.

« Vous avez passé des saisons horribles. Il y a un an vous aviez Jacques-Henri Eyraud qui voulait mettre des buts sur des dunks. et là vous venez chialer contre Sampaoli alors que vous êtes deuxième du classement. Vous êtes fous. Attendez la fin de saison pour chialer », a balancé Daniel Riolo, le ton moralisateur.

Riolo accuse la Provence de faire le procès de Sampaoli

Et le trublion de RMC Sport n'est pas loin de voir une cabale médiatique se dessiner et être à l'origine de ça : « On commence à avoir une tendance anti Sampaoli chez les supporters marseillais soutenu par le quotidien local, et je n’arrive pas à comprendre l’objectivité dans tout ça. Pourquoi de telles polémiques et une telle ambiance dans une saison ou il y a plus de satisfactions que de déceptions. Je ne sais pas pourquoi il y a des fixettes aussi importantes sur le jeu, sur sa gestion des joueurs alors que c’est ce qu’on voit dans tous les clubs en ce moment. Avoir ce sentiment que Sampaoli n’est pas l’homme de la situation et qu’il doit dégager, je ne comprends plus… »