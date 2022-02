OM : Sampaoli met la faute sur ses joueurs pour la défaite à l'OL et promet des changements face à Angers

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le point médical

"De La Fuente a une rupture de fibre au muscle postérieur. Il a dû faire l'impasse sur l'entraînement et le match. Il devrait être de retour à l'entraînement samedi."

La défaite face à l'OL

"Pourquoi a-t-on perdu contre l'OL? On n'a pas su lire le jeu. Les joueurs étaient en attente, passifs, et n'étaient pas prêts pour ce genre de situation. Si un joueur n'est pas en mesure de comprendre le jeu, ce sera difficile d'avoir un bon rendement."

Ses changements tardifs face à l'OL

"Il n'y a pas vraiment de raison. On ne m'aurait pas posé la question si on avait fait nul ou victoire contre Lyon. Cela dépend vraiment de ce que je vois sur le terrain, du moment. Ce n'est pas forcément le changement qui apporte la victoire ou la défaite. Ce n'est pas toujours un aspect avec une conséquence directe sur le terrain. Peut-être que j'aurais dû faire un changement défensif contre Lyon. Mais c'est toujours une décision très rapide à prendre."

Milik

"Nous, entraîneurs, devons faire en sorte que l'équipe gagne. J'ai essayé différentes choses, comme Payet en numéro 9. Pour moi, Payet est un attaquant. J'essaie aussi de voir s'il vaut mieux jouer avec des ailiers ou non. (...) Ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent."

Les recrues

"L'arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d'options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s'ils ne sont pas prêts à 100%. Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d'avoir différentes options. S'ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kolasinac, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s'habituer au système et à ses partenaires."

Angers

"Il va falloir faire des changements, face à l'enchaînement des matchs et à l'accumulation de la fatigue. C'est un match difficile, parce que l'adversaire est moins fatigué."

