OM : Sampaoli annonce que Mandanda n'a pas voulu jouer contre l'OL et a un souhait en lien avec le FC Nantes pour Feyenoord

La défaite au match aller

"C'est un match qu'on aurait pu gagner aussi. Cela a été un match très disputé avec beaucoup d'occasions. On espère que celui-ci sera différent, plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que c'est là que se trouve la clé de la qualification."

Le match retour

"Cela dépendra essentiellement de l'idée de s'installer dans le camp adverse, et de dominer à partir de ce contrôle footballistique. On l'a vu tout au long de la saison, c'est grâce à cela que nous sommes encore en course. Si on s'énerve, on risque de se trouver face à des situations défavorables. On a une forme de jeu, il faut qu'on la respecte. Il faut espérer que ce match sera dans la lignée de celui de Nantes, avec des occasions, de la domination, sinon on sera en danger. A l'aller, on a subi beaucoup d'occasions, on espère que ce sera différent."

Caleta-Car

"J'ai dit à Duje Caleta-Car qu'il pourrait extérioriser davantage, oui. Il est introverti, c'est sa personnalité, pour s'améliorer, il doit mieux communiquer et je crois que ce type d'améliorations, c'est personnel".

La rotation des gardiens

"Je ne sais pas si ça peut les affaiblir ou les fragiliser. Steve Mandanda aurait dû jouer contre Lyon, mais il voulait être en pleine forme pour le match de jeudi.Je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à la faire, ça ne me gêne pas. Je n'ai pas l'impression que ça les dérange. Je le dirais si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision, je n'ai aucun problème à assumer des erreurs. Mais je crois en l'occurrence que les deux ont fort bien répondu tout au long de la saison. Et que par leur capacités ils ne se sont pas vus affecter par cette rotation."

Pour résumer L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, était présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord. L'occasion de donner des nouvelles du groupe marseillais.

