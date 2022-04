OM : Sampaoli envoie un message aux supporters avant l’OL et répond aux éloges de Bosz

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

La fatigue

"Notre gestion est plutôt normale pour une dernière ligne droite, Lyon est une grande équipe et on sait qu'on va devoir rejouer jeudi contre le Feyenoord qui sera moins fatigué que nous. A nous de gérer les temps de jeu des différents joueurs."

Les éloges de Bosz

"Les éloges d'un collège sont toujours importants. Bosz est arrivé à Lyon avec une vraie idée de jeu, il est largement capable de gérer une équipe bâtie pour jouer la Ligue des champions, c'est toujours intéressant de voir que d'autres entraîneurs regardent notre travail."

La défaite contre Feyenoord

"Ce sont des erreurs collectives. L'adversaire a vu qu'on avait des problèmes pour défendre dans les espaces. On n'a pas été assez précis collectivement."

L'OL

"Au début de la saison tout le monde était d'accord pour dire que l'OL était plutôt proche du PSG en termes d'effectif. Peut-être que l'entraîneur n'a pas encore trouvé de régularité dans ce qu'il veut faire. Je dis ça parce que je connais les équipes de Bosz, il aura besoin de temps. Cette équipe est construite pour la Ligue des Champions, ils sont un peu loin au classement mais je pense que ce n'est pas mérité."

La deuxième place

"On doit toujours avoir cette passion, l'espoir de rester à la deuxième place, on doit être focus sur chaque match dans cette dernière ligne droite. Notre effectif est court mais a beaucoup d'espoir. On a encore des choses à aller chercher, on est encore en vie."

Caleta-Car

"On a parlé, notamment de son positionnement. Les émotions ont aussi quelque chose à voir dans la prise de décision. Il réalise une très belle saison, il peut encore s'améliorer. J'ai une totale confiance en lui, il est très important. Je vois plus loin que cette erreur."

Le départ de Perrin au RC Strasbourg

"Je l'apprécie. Je suis très heureux de voir la saison qu'il réalise, il va pouvoir continuer à grandir, même si ça ne sera pas chez nous."

Son message aux supporters

"On espère que le public se concentrera sur le fait de soutenir l'équipe. On espère qu'il n'y aura pas d'incident. Il faut avoir en tête que le club est le plus important."

Fabien Chorlet

Rédacteur