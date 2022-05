OM : Sampaoli annonce des pépins physiques avant le RC Strasbourg et ne rassure pas sur son avenir à Marseille

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Le point médical

"On a pu avoir une bonne semaine de travail. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas encore à 100%"

Le match face au RC Strasbourg

"La meilleure manière de préparer ce match est de savoir quel type de match ce sera. En cette fin de saison, on va avoir besoin de montrer notre meilleur visage, on a travaillé cette semaine sur différentes structures, défensives comme offensives. On a travaillé sur plusieurs situations qui nous ont inquiété tout au long de cette semaine. Maintenant le plus important de bien finir. On a passé 22 journées en étant 2e. Il faudra augmenter le niveau de maturité pour être davantage protagoniste. Il faut mettre en valeur ce qui a été fait par cette équipe qui est jeune, qui était neuve."

Milik

"Arkadiusz Milik à 10 minutes près, il n'était pas le groupe à Rennes. Il ne s'était pas entrainé de la semaine, on ne savait pas comment il allait répondre physiquement. Cédric Bakambu était forfait, Bamba Dieng revenait juste avec un seul entrainement."

Son avenir

"Je ne sais pas si je serais là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant."

La Ligue des Champions

"La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'est pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter dans cette compétition. Il faut être clair sur ce qu'on veut en Ligue des Champions."

