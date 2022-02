OM : favoris de la Coupe, Sampaoli et son équipe veulent prendre leur revanche à Nice

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Se qualifier à Nice malgré un contexte houleux

"C'est un match très important pour moi et pour nous. Ce sont deux équipes qui jouent d'une façon différente. Ça sera un terrain hostile pour nous, on le sait, mais on veut absolument continuer dans cette Coupe et on va tout faire pour passer. J'adorerais partager la joie d'un titre avec ce groupe de joueurs que j'ai et avec les supporters de Marseille. Demain, l'opportunité est aussi concrète que difficile. Mais oui, j'aimerai qu'on transmette la ferveur des fans. J’aurais aimé voir nos supporters à Nice, c’est injuste car il y aura les supporters qui ont envahi le terrain la dernière fois et pas les nôtres."

L'OM favori de la Coupe ?

"Tout le monde devient favori quand le favori n'est plus là. On va lutter de manière plus équitable avec Nice, Monaco, c'est la même chose, c'est une opportunité unique pour nous tous."

A quatre ou à trois derrière ?

"Kolasinac connaît bien l’aspect offensif du jeu. On a essayé un système de jeu diffèrent face à Angers. On a eu des problèmes défensivement, on a dû réajuster le tir et faire des changements en seconde période. Chaque système est en rapport avec l'adversaire et aux caractéristiques des joueurs que j'ai à ma disposition."