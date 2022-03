OM : Sampaoli change les plans de son onze à Bâle !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Jorge Sampaoli n’en finit plus de surprendre. Très secret d’ordinaire, le coach de l’OM continue d’assurer que sa hiérarchie au poste de gardien de but n’est pas arrêtée entre Pau Lopez et Steve Mandanda. Mais, pour la première fois, hier, le technicien argentin a fini par concéder une légère inflexion de sa philosophie en fonction des compétitions.

« On a deux gardiens de but qui sont très performants. Ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et c’est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition et que l’autre en dispute une autre, a-t-il expliqué en conférence de presse. On est sur ce chemin-là. Demain (aujourd’hui), oui, Steve jouera probablement, et au fil du temps il faudra que le niveau des deux joueurs soit toujours équivalent car c’est bien pour leur forme et pour l’équipe. »

Hormis Mandanda, L’Équipe fait savoir que le coach de l’OM ne devrait pas chambouler l’équipe victorieuse à Brest (4-1), dimanche. En l’absence de Dimitri Payet, suspendu, l’attaque marseillaise devrait de nouveau s’articuler autour d’Arkadiusz Milik et Amine Harit, alors que Cengiz Ünder a été associé aux deux premiers dans plusieurs systèmes testés pendant la mise en place effectuée à la Commanderie, hier matin. Au milieu, il ne devrait pas y avoir de surprises, Kamara et Guendouzi devraient bien tenir leur place alors que Pape Gueye, souvent aligné en Coupe d’Europe, pourrait les accompagner.

Pour résumer Habituellement énigmatique au sujet de ses équipes de départ avant chaque match de l’OM, Jorge Sampaoli s’est offert une grande première mercredi en dévoilant l’identité d’un titulaire à Bâle (18h45) : un certain Steve Mandanda.

