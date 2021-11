OM : Sampaoli commence à broyer du noir, Daniel Riolo l’inquiète encore plus !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L’OM patine. Alors qu’il avait tout le loisir de prendre de reprendre la place de dauphin du PSG au RC Lens, le club phocéen s’est pris les pieds dans le tapis à domicile contre le FC Metz dimanche (0-0). Au-delà du résultat sec, c’est le contenu du match qui interpelle, avec notamment une attaque menée par un Arkadiusz Milik sans grande imagination. Cet état de fait interrogerait d’ailleurs Jorge Sampaoli pour la première fois depuis qu’il a signé à l’OM.

« S'il ne s'est pas assis sur le banc du Vélodrome pour ce match, Sampaoli a suivi attentivement la prestation poussive de ses troupes contre les Lorrains, commente La Provence. Un match qui a fait naître une forme d'inquiétude dans l'esprit de l'Argentin. Sans remettre tout en cause, la situation actuelle de l'OM, toujours dans le coup en L1 et en course en Ligue Europa, l'interroge néanmoins. »

Daniel Riolo n’a rien fait pour rassurer le coach de l’OM en évoquant la frustration naissante de ses joueurs dans le vestiaire marseillais. « Tous les joueurs de l’OM veulent bien faire, il y a cette volonté dans cette équipe, tu le sens que les joueurs ont envie de faire plaisir au public, au coach, il y a vraiment l’envie de faire quelque chose. Même si ces dernières semaines, ils sont au ralenti, a-t-il constaté sur RMC Sport. Tu regardes le match face à la Lazio, c’est un match de coupe d’Europe de haut niveau qu’ils font. Après forcément trois jours après t’es super déçu parce que tu mets pas une tarte à Metz. Il y a une frustration qui se met en place à Marseille… »