OM : Sampaoli déjà prêt à céder devant un caprice de Thauvin ?

Jorge Sampaoli ne s’est pas caché derrière son petit doigt hier en conférence de presse. Invité à donner son avis sur le futur de Florian Thauvin, en fin de contrat à l’OM en juin, le technicien argentin lui a déclaré sa flamme.

« Il sort d'une année difficile où il a connu une blessure assez importante qui fait qu'il a très peu joué. Nous, on espère qu'il va continuer avec le projet. La décision se prendra entre le club et son agent. Mais du point de vue purement sportif, on espère qu'il puisse continuer avec nous », a-t-il assuré devant les médias.

Thauvin retrouvera une position plus offensive à droite

Pour tenter d’écarter toute envie de départ cet été devant l’intérêt de certains clubs (Milan, Séville, Leicester), Sampaoli est prêt à redonner à Thauvin la place qui lui convient à Reims (21h) après l’avoir testé avec insuccès comme piston gauche face au FC Lorient (3-2). « Cette fois, le champion du monde sera bien plus haut et dans une position plus confortable dès le coup d'envoi, explique RMC Sport. Thauvin sera de retour devant Pol Lirola, sur le côté droit, et occupera une position plus haute que lorsqu'il avait déjà été utilisé précédemment cette saison dans le trident offensif avec Payet et Milik. »