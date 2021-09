OM : Sampaoli également victime de la mauvaise blague américaine de la FIFA ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Parce que les calendriers sont aujourd'hui saturés et face à l'échéance de la Coupe du Monde 2022, les diverses fédérations internationales sont contraintes de prendre leurs responsabilités. La Conmebol l'a fait en se servant des nouvelles directives de la FIFA, s'appliquant désormais à programmer trois matches (au lieu de deux) à chaque trêve international.

Ce genre de décision pose quelques gros problèmes aux clubs européens puisque le PSG et l'OL ont déjà la certitude de devoir faire sans leurs stars sud-américaines (Messi, Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Paqueta, Guimaraes) les 15 et 16 octobre prochain (respectivement face à Angers et Monaco).

Pour Gerson et de la Fuente, il y a plus d'espoir mais...

S'il a moins la garantie d'être touché, l'OM va sans doute aussi devoir faire face à ce contexte avec Gerson (Brésil) et Konrad de la Fuente (Etats-Unis). La chance de Marseille par rapport à ses deux rivaux ? Celle de ne jouer que le dimanche 17 octobre à 20h45 contre Lorient et donc d'avoir quelques heures de plus pour récupérer ses internationaux.

Pas sûr toutefois que Jorge Sampaoli, qui n'a pris aucun risque avec eux face à Monaco, ne se hasarde à le faire dans un mois alors que l'OM affronte la Lazio de Rome quatre jours plus tard en Ligue Europa...