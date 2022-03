OM : Sampaoli face aux médias, ce qu'il faut en retenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le niveau actuel de l'OM

"Je crois que nous les entraîneurs cherchons toujours des solutions. On essaye de trouver le meilleur pour l'équipe et parfois cela marche parfois non. Contre Bâle on a faut une bonne performance comme contre la quasi totalité du match contre Monaco ou Clermont. On doit essayer de continuer sur cette lancée mais hier on concède un seul tir, en plus il y a hors-jeu, et on prend un but. Mais la prestation de l'équipe a été bonne. Dans les détails, chacun doit être proche de son meilleur niveau sinon on passe d'un possible écart de quatre buts à un seul but d'avance comme hier."

Gerson

"Il s'est totalement adapté au groupe, à un football différent du Brésil, à un nouveau pays. On essaye d'avoir une idée différente que beaucoup d'équipe en France. Il gagne des duels et arrive à s'approcher de la surface. Il est en chemin pour devenir un joueur très respecté. C'est difficile de gagner le respect ici quand on vient d'une équipe différente. Il répond aux exigences qu'on avait quand on l'a recruté."

Le groupe contre Brest

"Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n'ai aucun joueur à l'écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures. On va faire la planification pour les trois matchs et pas seulement sur un match."

Fin de saison et Ligue des Champions

"Tout peut arriver dans ce championnat qui est très particulier. Parfois des résultats étranges. Il y a aussi le PSG, et des équipes importantes. Il faut essayer d'être le plus tranchant et le plus efficace. Sans ce tranchant, les inconvénients arriveront dans cette dernière ligne droite. On doit être efficace dans les deux surfaces. Derrière i ly a des équipes qui reviennent et connaissent bien la L1. Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écuries."

Longoria

"Non il n'a aucune influence à ce niveau (sur les choix des joueurs alignés) car il me connait et sait que je ne le permettrai pas. Chacun à son travail. On échange car on veut amérliorer l'historie de l'OM mais chacun a sa fonction."

Propos retranscrits par RMC