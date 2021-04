OM : Sampaoli fait le point avant la réception du RC Strasbourg

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Amavi de retour, Gueye incertain

"Amavi a fait une semaine d'entrainement normale, on verra s'il peut faire partie du groupe, mais il est encore loin de sa forme. Gueye était absent de l'entrainement à cause d'une douleur, on verra pour demain. Sakai est forfait. Le reste du groupe s'entraine normalement. Rocchia est de retour."

Le retour de Valentin Rongier

"C'est un milieu comme on en a peu dans l'effectif. C'est important d'avoir un joueur de cette qualité. Il a fait un bon match à Reims. Espérons qu'il va continuer à aider l'équipe."

Payet en état de grâce

"C'est un joueur de plus en plus en forme. Il joue plus près de la surface. Il améliore ses stats. Il a compris notre philosophie de jeu. Je crois en ses capacités, j'espère qu'il va continuer à progresser au quotidien. Par rapport à sa carrière, il s'agit de comprendre pourquoi il a cette irrégularité et lui donner les outils pour ne plus que cela se reproduise. Il faut se concentrer sur le jeu et maintenir le niveau de concentration au-dessus du reste."

Sa philosophie de jeu

"L'idée est de chercher en permanence à aller vers le but adverse, de trouver une identité de jeu qui nous soit propre. C'est le travail de l'entraineur et des joueurs. Dans cet apprentissage mutuel, j'apprends à découvrir ce football et eux ma philosophie. Le projet a besoin de profil de joueurs qui savent interpréter la philosophie de jeu. Il faut des joueurs capables de faire la différence individuellement mais capables aussi collectivement d'adhérer au projet."

L'avenir de Dario Benedetto

"Dario Benedetto, je le connais bien, je l'ai eu en sélection. Aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de temps de jeu… C'est un pur buteur. La saison prochaine, on va se pencher sur lui. J'ai toujours pensé qu'il était un joueur important mais avec nous ou une autre équipe, il marquera encore beaucoup de buts à l'avenir."

Fan de Thiago Almada (Velez)

"Non, je ne confirme pas les contacts. Je le connais très bien, on a un très bon rapport. Au-delà de mon goût personnel, je ne sais pas si le club l'a contacté. C'est un joueur d'avenir, n'importe quel club le voudrait dans son effectif."