OM : Sampaoli met en garde ses joueurs avant Feyenoord et l'OL

Grâce à un but de Gerson en fin de match (83), l'Olympique de Marseille a arraché la victoire ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims (1-0). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur olympien, Jorge Sampaoli, a partagé sa satisfaction après ce succès décroché en Champagne.

"Il faudra que nous restions tous mobilisés"

"Ç'a été une victoire dans un match difficile face à un adversaire qui s'est très bien défendu. Mais je pense que la victoire est méritée. C'est bien d'avoir gagné et maintenu l'écart avec les poursuivants car nous avons un calendrier très compliqué et les concurrents gagnent toujours donc ça nous oblige aussi à gagner", a confié Jorge Sampaoli devant les médias avant de mettre en garde son équipe avant le déplacement ce jeudi à Feyenoord en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence et le choc ce dimanche face à l'OL, en clôture de la 35e journée de Ligue 1.

"On aura un match compliqué jeudi à Feyenoord, puis dimanche contre Lyon, ça sera encore difficile face à une équipe habituée à lutter pour l'Europe. Il faudra que nous restions tous mobilisés."

