OM : Sampaoli pointe du doigt le défaut de son équipe

Grâce à un but d'Arkadiusz Milik (35e), l'Olympique de Marseille s'est imposé ce jeudi sur sa pelouse face au Lokomotiv Moscou (1-0), assurant sa qualification pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

Malgré cette victoire, Jorge Sampaoli a regretté le manque d'efficacité offensive récurrent de son équipe. "On a été supérieurs, comme on l'avait déjà été à Moscou (1-1) et dans presque tous les matches de Ligue Europa. Mais ça nous arrive aussi en Championnat de gagner de peu alors qu'on est supérieurs. On doit beaucoup s'améliorer dans la finition pour continuer à progresser. Si on avait été meilleurs dans ce domaine, on se serait qualifiés facilement. On y travaille. Il y a des périodes d'inefficacité. On a besoin de plus de buts", a analysé l'entraîneur olympien en conférence de presse d'après-match.

