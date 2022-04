OM : Sampaoli pourrait entrer dans la légende du club face à Montpellier

Zapping But! Football Club OM : La victoire contre Nice peut-elle constituer un tournant pour la fin de saison ?

Il y a un mois, après une défaite à domicile contre Monaco (0-1, le 6 mars), Jorge Sampaoli était la cible de toutes les critiques. Son coaching ne convainquait pas, sa tactique non plus et la crainte de voir s'échapper la qualification pour la Champions League était grande. Mais quatre semaines et quatre jours plus tard, tout a changé. En bien. A tel point que l'entraîneur argentin pourrait tout simplement entrer dans l'histoire de l'OM en cas de succès de son équipe sur Montpellier.

Il s'agirait en effet du septième d'affilée de son équipe toutes compétitions confondues. Jusqu'à présent, seuls Joseph Eisenhoffer (1937) et Lucien Leduc (1971) ont réalisé pareil exploit, comme le souligne l'excellent site statsohaimepassion.com. Dans le détail, cela donne : victoires contre Bâle (2-1), à Brest (4-1), à Bâle (2-1), face à Nice (2-1), à Saint-Etienne (4-2) et contre le PAOK Salonique (2-1). L'histoire a rendez-vous ce soir au Vélodrome, à partir de 21h...

En cas de victoire ce soir contre Montpellier, Jorge Sampaoli rejoindrait Lucien Leduc (1971) et Joseph Eisenhoffer (1937), seuls coachs olympiens à avoir enchainé 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues.#StatsOMP #OMMHSC https://t.co/rRjmjWdWlZ — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ 📊📈📉🔍 (@StatsOmp) April 10, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur