OM : Sampaoli pourrait faire un cadeau inespéré au RC Lens et au Stade Rennais !

Jorge Sampaoli n’a pas de temps à perdre. Arrivé à l’OM pour lui redonner ses lettres de noblesse, le technicien argentin n’entend pas faire de sentiments à l’heure de mener son projet à bien. Celui-ci passe automatiquement par la bonne gestion du prochain mercato, où une grande lessive pourrait avoir lieu avec la complicité de Pablo Longoria.

En attendant, l’OM a encore huit matches à disputer avant la fin de la saison dont le prochain fixé le dimanche 4 avril contre le Dijon FCO (21h). Le club phocéen, avec trois points de retard sur le RC Lens, reste en lice pour une place en Ligue Europa. Rolland Courbis encourage Sampaoli à ne pas trop forcer pour décrocher ce Graal, et ainsi la laisser au RC Lens ou au Stade Rennais.

« Faut-il souhaiter à l'OM de terminer 5e ? J'ai ma réponse, c'est non »

« Faut-il souhaiter à l'OM de terminer 5e ? J'ai ma réponse, c'est non, a-t-il clamé dans La Provence. L'an prochain, on entend qu'il n'y aura pas de sous. Comment jouer l'Europa League dans ces conditions ? Un bon groupe, c'est 20 joueurs avec des jeunes, mais avec l'Europe, il t'en faut 7 ou 8 de plus. L'OM n'aura pas l'argent pour les payer. »

💬 Rolland Courbis 🇨🇵 à La Provence 🗞️ : « Si avec l'#UEL, ils disputent 3 matches par semaine la saison prochaine, ils ne tiendront pas et seront fatigués. Si tous les postes ne sont pas doublés pour faire tourner, ce sera impossible. » 🎙️ — Treize013 (@treize013) March 22, 2021