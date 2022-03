OM : Sampaoli privé d'un atout majeur pour le sprint final, un banni rappelé ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

On savait que si Leonardo Balerdi jouait beaucoup moins depuis plusieurs semaines, c'est parce que le défenseur argentin de l'OM souffrait de l'épaule gauche. Victime d'une luxation, il serrait les dents à chaque fois qu'il entrait, comme la semaine dernière à Bâle (2-1), où une mauvaise chute avant failli le contraindre à sortir alors qu'il venait tout juste de pénétrer sur la pelouse.

Alvaro bientôt relancé ?

Mais finalement, Balerdi n'a plus pu supporter la douleur, aussi bien à l'entraînement qu'en match, et il s'est résigné à se faire opérer. Hier, il a publié sur son compte Instagram une photo de lui, le bras dans le plâtre, après une opération qui s'est visiblement passée à Milan. L'OM a communiqué dans la foulée, de même que La Provence, qui a eu une confidence d'un membre de son entourage assurant que sa convalescence s'étalerait sur trois ou quatre mois. Saison terminée, donc.

Cette absence longue durée pourrait profiter à un autre défenseur que l'on ne voit plus depuis longtemps à l'OM : Alvaro Gonzalez. Mis au banc par Jorge Sampaoli pour des prestations jugées insuffisantes à l'automne, le vétéran espagnol a même été placardisé après son interview incendiaire à AS dans laquelle il expliquait ne pas avoir apprécié d'être poussé vers la sortie cet hiver. Avec le forfait de Balerdi, Alvaro repasse à la quatrième place dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Vu comme le calendrier marseillais reste chargé dans les prochaines semaines avec la course au podium en L1 et la Coupe d'Europe, il devrait de nouveau avoir sa chance !

Raphaël Nouet

Rédacteur