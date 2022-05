OM : Sampaoli reçoit 3 premières bonnes nouvelles avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM a du ressort et est allé s’imposer sans coup férir à Lorient hier pour reprendre sa place de dauphin du PSG à l’AS Monaco (3-0). Hier au Moustoir, quatre joueurs marseillais sont néanmoins sortis blessés – Cédric Bakambu (17e), Duje Caleta-Car (53e), Bamba Dieng et Gerson (70e) – et ils viennent s’ajouter à une liste d’absents déjà importante.

« Il y a de la fatigue et beaucoup de joueurs ont été touchés à l’ischio, a noté le défenseur William Saliba. J’espère que ce n’est pas trop grave. » Bakambu, en zone mixte, avait l’air plutôt rassurant. « Ça va aller, ça va aller ! », a indiqué rapidement l’attaquant de l’OM en tirant un peu la jambe.

Difficile pourtant de tirer des conclusions hâtives avant des examens plus approfondis en ce début de semaine, qui devrait être axée sur la récupération. Signes positifs en attendant pour Amine Harit et Arkadiusz Milik, que Jorge Samoaoli compte récupérer à Rennes samedi (21h). Selon L’Équipe, le Marocain, touché à une cheville contre Rotterdam, n’inspire pas trop d’inquiétude au coach de l’OM. Au sujet du Polonais, son cas sera étudié au jour le jour.

La une de L'Équipe du lundi 9 mai.



🗞️ Lire le journal > https://t.co/c1Pv1onlJo pic.twitter.com/b0S3W2tmUk — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 9, 2022

Pour résumer Large vainqueur à Lorient dimanche pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 (3-0), l’OM a néanmoins perdu plusieurs joueurs sur blessure avant le choc de samedi soir contre le Stade Rennais (21h). L'optimiste reste de rigueur.

