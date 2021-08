OM : Sampaoli, Saliba ce qu'il faut retenir de la conférence de presse avant Nice

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Sampaoli sur l’opposition face à Nice

"Ca va être un match très difficile. Nice avait déjà un très bon effectif la saison dernière et s'est amélioré cette saison avec des jeunes. C'est un gros défi pour moi et les joueurs. Avec Galtier, Nice va vouloir faire comme Lille l'an dernier"

"L'idée serait de ne faire aucune faute. On veut attaquer avec le ballon. L'idée c'est d'avoir le ballon le plus possible. Contre Bordeaux, on n’a pas assez joué avec le ballon et c’est qu’on essaiera d’améliorer à Nice."

Sampaoli sur l’obligation de résultat

"Il faut essayer d'être régulier dès le début de la saison. Sans régularité, cela créé de la confusion. Car ici on a l'obligation de tout gagner, c'est l'OM, l'écusson, l'histoire et le maillot demandent ça. Il faut être à la hauteur de tout ça"

Sampaoli sur son effectif actuel

"On a une équipe toujours en formation, avec beaucoup de nouveaux joueurs. L'effectif n'est pas encore complet et ça peut être inquiétant. Quand on joue bloc plus haut, la prise de risque est plus grande. On va essayer de renforcer l'aspect défensif"

Sampaoli sur la suite du Mercato

"Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J'espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet."

Saliba sur l'ambiance du Vélodrome

"C'est fou. On le sent même déjà avant d'arriver au stade. Et dès l'échauffement, le stade est rempli, il y a beaucoup d’émotion"

Saliba défend son coach après Bordeaux

"On peut mieux faire en défense, être plus concentrés sur les actions, ce n'est pas à cause de la tactique du coach. On doit être plus méchants."

"Ce n'est pas le système car après la mi-temps, on était repassé à quatre derrière, le coach avait dit à Bouba de jouer comme un latéral droit. On s'est relâché. »

"Le lendemain du match, on était tous énervé, on s'est tous parlé, et on s'est remis dedans pour le match de Nice"

Saliba sur son projet de venir à l’OM plutôt que Nice

"Le projet marseillais pour continuer ma progression c'était mieux de venir à l'OM qu'à Nice. Ici il y a beaucoup d'attente et de pression. J'ai beaucoup parlé avec le coach et Pablo aussi"

"Pour l'instant tout se passe bien pour moi ici. Tout le monde m'a très bien accueilli, que ce soit les coéquipiers, le staff et les supporters"

