OM : Sampaoli se crispe après Monaco, Milik noircit le tableau

L’OM a un vrai problème au Vélodrome cette saison et cela n’a pas échappé à Jorge Sampaoli. Après la nouvelle déconvenue contre l’AS Monaco hier soir (0-1), le technicien argentin a affiché sa crispation grandissante en conférence de presse avant de se projeter sur le déplacement à Brest dimanche prochain (20h45).

« Je crois que lors de la première période, nous avons été meilleurs, il nous a juste manqué du tranchant, la domination était totale, a-t-il analysé. Nous avons besoin de gagner les prochains matches. Chaque équipe va nous compliquer la tâche, il va falloir disputer toutes ces rencontres comme des finales. Il n'y a pas eu un manque de volonté de mes joueurs, il y a eu un problème de précision dans nos attaques, et peut-être aussi un manque de chance. Les supporters ont le droit d'exiger des résultats. Pour notre équipe, c'est dur de gagner ici, au Vélodrome. »

Titulaire devant l’ASM, Arkadiusz Milik a envoyé un message fort au coach de l’OM sur son temps de jeu trop volatile à son goût. « On change souvent de système : on a joué en 4-3-3 Clermont (0-2), là en 4-4-2. Sur les deux derniers matchs, je n’ai pas joué, or pour moi, le rythme, c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours, a-t-il expliqué au micro de Prime Vidéo. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer… Mais à la fin, c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix. J’étais content d’être titulaire mais on a manqué beaucoup de choses, ce n’était pas facile non plus de jouer sans ailier. On n’a pas eu assez de un contre un. Pour moi, c’est très difficile d’expliquer cette défaite. On n’a pas eu de grosse occasion, et le problème ne date pas d’aujourd’hui. »