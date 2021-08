OM : Sampaoli se fait taper sur les doigts, une polémique s’éteint après Bordeaux

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Jorge Sampaoli critiqué après OM - Bordeaux. L’entraineur marseillais a notamment été pointé du doigt par Jonathan Mc Hardy, journaliste d’RMC Sport, pour ses changements tactiques en seconde période. « Je n'ai pas compris la réorganisation tactique de la deuxième mi-temps avec Boubacar Kamara aussi excentré, pourquoi avoir réorganisé le milieu de terrain comme ça ? Tu avais la maîtrise, même si tu n'as eu que deux occasions, mais tu avais une équipe très coordonnée sur la première relance bordelaise. Le pressing n'était plus présent après la pause, tu as manqué d’énergie. » - propos retranscris par Footmarseille.

Par ailleurs, Pascal Dupraz a également commenté la deuxième mi-temps de ce match tout mettant en avant la belle réaction bordelaise sur Prime Video. « Marseille a eu beaucoup moins de maîtrise en 2e mi-temps. Il y a eu plus de peine à mettre le pied sur le ballon, à faire tourner et à mettre en difficulté la défense bordelaise. Mais il y a aussi les Bordelais qui, en 2e mi-temps, sont allés au bout de leurs actions, se montrant plus tranchants dans la verticalité du jeu, et ça fait la différence. » - propos retranscris par Footmarseille.

Garibian calme la polémique sur l’arbitrage après Montpellier-Marseille

Alors que la VAR a une nouvelle fois été pointée du doigt après Montpellier-Marseille pour un potentiel pénalty non sifflé sur Payet, le directeur technique de l’arbitrage, Pascal Garibian a tenu à éclaircir les choses dans L’Equipe. « Pour les contacts simultanés pied contre pied dans la surface entre l'attaquant et le défenseur, l'objectif est de rester fidèle à la décision de l'arbitre central, qui a souvent le bon placement et le bon ressenti de l'action. On ne doit pas perdre de vue que le foot reste un sport de contact. Les gros plans et les ralentis ne doivent pas trahir la vérité du terrain ».