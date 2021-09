OM : Sampaoli se frotte déjà les mains d’un carton monumental annoncé contre le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Qu’on ne s’y trompe pas : si les résultats de l’OM sont positifs depuis le coup d’envoi de la saison, le retour du public à l’Orange Vélodrome n’y est sans doute pas étranger. Toujours invaincue, en attendant le match à rejouer face à l’OGC Nice le 27 octobre prochain, l’équipe drivée par Jorge Sampaoli a été accrochée à domicile par les Girondins de Bordeaux (2-2) avant de s’imposer puissamment contre l’ASSE (3-1).

Les Marseillais espèrent de nouveau faire vibrer leur public dimanche face au Stade Rennais (17h) avec le même engouement derrière eux. D’après RMC Sport, près de 52 000 spectateurs sont ainsi attendus dans les tribunes de l’enceinte olympienne, un chiffre excellent dans la lignée de ceux déjà enregistrés cette saison (55 000 face aux Verts et 50 000 contre les Girondins).

« Le plus important, c’est la joie de voir que les gens sont de retour dans le stade. Et le soutien qu’il nous donne à chaque match, a déclaré le coach de l’OM hier en conférence de presse. L’équipe doit aussi répondre présente. On doit travailler pour avoir ce soutien. On s’appuie beaucoup sur ça. On est lié à ce soutien populaire. Ça donne envie de jouer. »

🎙Sampaoli : «Il y’a de la joie avec le retour des supporters. C’est spécial de jouer avec ce public. On compte beaucoup sur ce soutien populaire. On veut qu’ils prennent plaisir à nous voir joueur. On ne doit pas prendre ça comme une pression supplémentaire mais une motivation.» — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) September 18, 2021