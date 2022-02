OM : Sampaoli sommé de trancher pour Dimitri Payet

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L'OM s'est imposé sur le fil à Metz (2-1) hier soir grâce à un but tardif d'Arkadiusz Milik, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Mais la prestation de Dimitri Payet en Lorraine inquiète tant le Réunionnais a eu du mal à influencer le jeu phocéen. Un Payet moins bien ces dernières semaines, pour qui le site FCMarseille suggère une mise au repos...

« Payet doit absolument se reposer !, indique en effet le site consacré à l'OM. A 35 ans, Dimitri Payet vit une nouvelle jeunesse sous les ordres de Jorge Sampaoli. Alors qu’il semblait épuisé et amoindri avec André Villas-Boas, le numéro 10 a réalisé un début de saison exceptionnel avec le coach argentin… Mais depuis quelques matchs, il pèse moins sur les rencontres. Positionné plus sur le côté que dans l’axe où il est le plus à l’aise, le Réunionnais perd de son efficacité et même de justesse technique. Ce dimanche encore face au FC Metz, il a fallu que Milik entre pour qu’il touche plus de ballon et prenne le jeu à son compte. Moins à l’aise, il laisse un goût de frustration aux supporters qui en attendent forcément beaucoup de lui. Sampaoli doit le laisser au repos pour qu’il puisse revenir à 100%. L’enchaînement des rencontres ne lui fait pas de bien ». Sampaoli entendra-t-il le message ?