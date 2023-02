OM : Sanchez nage en plein bonheur à Marseille, c'est un proche qui le dit !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Avec 13 buts et 1 passe décisive, Alexis Sanchez s'est vite imposé à l'OM depuis son arrivée l'été dernier. A 34 ans, l'attaquant chilien a conquis tout son monde, lui qui avait livré un gros match contre le PSG (1-0) en Coupe de France avant de réaliser un doublé à Clermont (2-0), à tel point que Pablo Longoria envisagerait une prolongation.

Isla : « Il se sent aimé »

Défenseur de l'OM lors de la saison 2015-2016, Mauricio Isla (34 ans), qui évolue aujourd'hui à l'Universidad Catolica au Chili, se réjouit de la saison de son compatriote. « Il est en train de renaitre et les Marseillais croient en lui, a-t-il confié à Mision Deporte. Je sais qu'Alexis se sent aimé dans une équipe comme celle-ci. L'OM est un club où, si tu cours, les supporters vont énormément t'aimer. Je suis content, car il a un entraîneur qui a confiance en lui et qui lui donne du plaisir à jouer son jeu. Ça se voit quand il profite. »

(avec Le Phocéen)