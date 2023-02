OM : Sanchez, Tudor, la course au titre… Ribalta se livre !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L’OM est sur un nuage et les dirigeants olympiens n’y sont pas pour rien ! Très discret dans les médias, le second de Pablo Longoria, Javier Ribalta, était aujourd’hui l’invité de TF1 dans Téléfoot. Le directeur du football marseillais a été interrogé sur la course au titre des coéquipiers de Valentin Rongier.

« Je suis un peu superstitieux, donc je ne veux pas m'avancer, mais nous devons nous battre pour faire de grandes choses parce qu'on est dans un grand club. » a expliqué l’Espagnol avant de donner l’objectif de la saison, « Un trophée... c'est un trophée ! », a-t-il confié. Les concurrents de l’OM en Coupe de France sont prévenus.

Tudor, le bon choix

Critiqué dès son arrivée, Igor Tudor a posé ses valises à l’OM dans un contexte compliqué avec le départ de Jorge Sampaoli qui était très apprécié dans la cité phocéenne. Cependant, le technicien croate a performé dès ses débuts en Ligue 1, de quoi convaincre rapidement les supporteurs marseillais. Actuellement 2e du championnat, Javier Ribalta est revenu sur la venue d’Igor Tudor.

« Nous étions sûrs d'avoir fait le bon choix, c'était naturel pour nous de le soutenir car on croit en lui. On le connaît bien et nous savions que ça prendrait un peu de temps pour fonctionner. Nous comprenons l'histoire de ce club et à quel point il est grand et exigeant. C'est la raison pour laquelle, il est très important d'accrocher la Ligue des champions. »

« Nous voulons appliquer à Marseille ce que nous avons appris de nos précédentes expériences, notamment en Italie. L’institution est au-dessus de tout et c’est très important d'avoir un mélange entre joueurs expérimentés, performants tout de suite avec des jeunes prospects qui peuvent nous apporter très rapidement sur le terrain. On a besoin de créer de la valeur pour le club. », a expliqué le dirigeant marseillais.

Sanchez n’est pas là pour l’argent

Alexis Sanchez ? C’est le gros coup estival de l’OM avec Chancel Mbemba. L’international chilien a rapidement confirmé les attentes des supporteurs marseillais en se montrant décisif dès ses débuts. Son attitude sur le terrain est félicitée par toute la Ligue 1, Javier Ribalta est revenu sur l’arrivée de la star sud-américaine.

« On a de très bonnes relations avec ses agents et nous savions qu'il voulait quitter l'Inter. Il voulait jouer la Ligue des champions et un club qui peut faire de grandes choses. Il ne voulait pas juste un club qui lui proposait un gros salaire. Non, il voulait un grand club avec de grosses ambitions et de grands projets. L'argent n'a jamais été sa priorité. »

« Il a refusé de très grosses offres pour signer à l'OM. On a beaucoup parlé avec lui pour lui faire comprendre la grandeur du club et depuis le premier jour, il était très intéressé. », a expliqué l’Espagnol. TF1 a confirmé les indiscrétions de l’été dernier avec l’intérêt de Galatasaray. Le club turc était prêt à proposer 4 millions d'euros annuels ainsi qu’une énorme prime à la signature.