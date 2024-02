OM - Shakhtar Donetsk : Aubameyang remercie les supporters et n'oublie pas Gattuso

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

L'OM est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Et ce grâce à sa victoire sur le Shakhtar Donetsk, ce jeudi, au Vélodrome sur le score de 3-1. Au terme de la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang a réagi au micro de Canal Plus.

"Une pensée pour Gattuso"

"On est allés chercher cette qualification, c'est bien. Il faut remercier le public, les supporters, car personne ne nous a lâché y compris après notre mauvais début de match. Les entrants ont fait un très bon boulot en seconde période, notamment Ismaïla Sarr qui marque le deuxième but. Le coach nous transmis les fondamentaux avec ses paroles, on est revenus à l'essentiel. Oui, il s'est passé quelque chose ce soir. Mais on a une pensée pour Gattuso, car on se sent responsables. Il faut se servir de cette victoire pour enchaîner sur la suite."

